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26 марта 2017, 20:11 | Игровые: Гандбол | БЕЛТА

БГК им. Мешкова уступил дома «Фленсбургу» в 1/8 финала Лиги чемпионов

26 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова дома минимально уступил в 1/8 финала Лиги чемпионов немецкому «Фленсбургу», передает корреспондент БЕЛТА.

К сожалению за 30 секунд до финального свистка гандболисты Фленсбурга вырвали победу в этом матче — 26:25. Увеличить
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С первых минут игра проходила на высоких скоростях. На восьмой минуте БГК предпринял попытку оторваться в счете от соперников. К середине тайма преимущество «мешковцев» достигло четырех мячей. Однако в течение пяти следующих минут хозяева умудрились его растерять. Сначала «Фленсбург» сравнял счет, а на перерыв и вовсе ушел лидером 13:15 в пользу гостей.

Во второй половине встречи немецкая дружина продолжила наращивать преимущество. Практически весь тайм разница в счете была четыре мяча. Но в самой концовке БГК проявил характер и смог нивелировать отставание, а затем и сравнять счет. К сожалению, за 30 секунд до финального свистка гандболисты «Фленсбурга» вырвали победу в этом матче — 26:25.

Ответный поединок 1/8 финала команды проведут 2 апреля в Германии.

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