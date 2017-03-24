Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/handball/29191076/
24 марта 2017, 14:02 | Игровые: Гандбол | БЕЛТА

Определились полуфинальные пары розыгрыша Кубка Беларуси по гандболу

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская федерация гандбола провела жеребьевку решающих стадий розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первый день Финала четырех 13 мая действующий чемпион и обладатель Кубка <span class=error>Беларуси</span> <span class=error>БГК</span> имени <span class=error>Мешкова</span> сыграет с гродненским <span class=error>Крононом</span> а минский <span class=error>СКА</span> встретится с хозяевами турнира гандболистами Гомеля. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Квартет мужских команд разыграет почетный трофей на паркете Дворца игровых видов спорта в Гомеле. В первый день «Финала четырех» 13 мая действующий чемпион и обладатель Кубка Беларуси БГК имени Мешкова сыграет с гродненским «Крононом», а минский СКА встретится с хозяевами турнира гандболистами «Гомеля». Победители этих встреч 14 мая будут оспаривать Кубок страны, проигравшие поспорят за третье место. В прошлом году БГК переиграл в финале минских армейцев со счетом 27:23. Для брестчан это была девятая победа в розыгрыше Кубка страны.

По такой же схеме, как и у мужчин, пройдут решающие встречи женских соревнований. Планируется, что 6 мая в Орше в полуфиналах гандболистки «Гомеля» сыграют с бобруйской «Березиной», а представитель столичного региона «БНТУ-БелАЗ» проэкзаменует брестское «Берестье». Финал и матч за третье место состоятся 7 мая. Год назад второй раз в своей истории Кубок завоевали гомельчанки, одолевшие в решающем поединке «БНТУ-БелАЗ» в дополнительное время с минимальным преимуществом — 30:29.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гандбола

Еще 7 новостей  Все новости
23 марта

2016 год побил температурные рекорды - ООН

Гороскоп на неделю с 27 марта по 2 апреля 2017 года

Ученые нашли полезные для женщин свойства авокадо