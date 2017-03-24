Определились полуфинальные пары розыгрыша Кубка Беларуси по гандболу

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Квартет мужских команд разыграет почетный трофей на паркете Дворца игровых видов спорта в Гомеле. В первый день «Финала четырех» 13 мая действующий чемпион и обладатель Кубка Беларуси БГК имени Мешкова сыграет с гродненским «Крононом», а минский СКА встретится с хозяевами турнира гандболистами «Гомеля». Победители этих встреч 14 мая будут оспаривать Кубок страны, проигравшие поспорят за третье место. В прошлом году БГК переиграл в финале минских армейцев со счетом 27:23. Для брестчан это была девятая победа в розыгрыше Кубка страны.

По такой же схеме, как и у мужчин, пройдут решающие встречи женских соревнований. Планируется, что 6 мая в Орше в полуфиналах гандболистки «Гомеля» сыграют с бобруйской «Березиной», а представитель столичного региона «БНТУ-БелАЗ» проэкзаменует брестское «Берестье». Финал и матч за третье место состоятся 7 мая. Год назад второй раз в своей истории Кубок завоевали гомельчанки, одолевшие в решающем поединке «БНТУ-БелАЗ» в дополнительное время с минимальным преимуществом — 30:29.