Гандболистки «Кубани» обыграли «Астраханочку» в матче чемпионата России
МОСКВА, 23 мар —
Р-Спорт. Гандболистки «Кубани» обыграли «Астраханочку» в матче предварительного этапа чемпионата России среди женских команд.
Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась победой «Кубани» со счетом 32:23.
Результаты других матчей дня:
«Лада» (Тольятти) — «Уфа-Алиса» — 41:21,
«АГУ-Адыиф» (Майкоп) — «Динамо-Синара» (Волгоград) — 19:35,
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — «Звезда» (Звенигород) — 29:20.
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