Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/handball/29184279/
23 марта 2017, 21:48 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Гандболистки «Кубани» обыграли «Астраханочку» в матче чемпионата России

МОСКВА, 23 мар — Р-Спорт. Гандболистки «Кубани» обыграли «Астраханочку» в матче предварительного этапа чемпионата России среди женских команд.

Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась победой «Кубани» со счетом 32:23.

Результаты других матчей дня:

«Лада» (Тольятти) — «Уфа-Алиса» — 41:21,

«АГУ-Адыиф» (Майкоп) — «Динамо-Синара» (Волгоград) — 19:35,

«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — «Звезда» (Звенигород) — 29:20.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гандбола

Еще 7 новостей  Все новости
23 марта

Фигурист Траньков признался в сложных отношениях с Мозер

Осторожно, горячо: американские ринг-герлз

Тренер Мозер отреагировала на заявление фигуриста об уходе через СМИ