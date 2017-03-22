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22 марта 2017, 22:43 | Игровые: Гандбол | БЕЛТА

БГК имени Мешкова обыграл минский СКА в матче чемпионата Беларуси

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в чемпионате Беларуси по гандболу среди мужских команд начались матчи третьего этапа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующие чемпионы страны гандболисты <span class=error>БГК</span> имени <span class=error>Мешкова</span> которые не играли в стартовых раундах национального первенства победили в Минске столичный <span class=error>СКА</span> со счетом 29:26 (13:12). Увеличить
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Действующие чемпионы страны гандболисты БГК имени Мешкова, которые не играли в стартовых раундах национального первенства, победили в Минске столичный СКА со счетом 29:26 (13:12). Встреча прошла в напряженной борьбе, но в итоге сказался более высокий класс брестчан. В составе победителей самым результативным сегодня был Иман Джамали, забросивший 8 мячей, у проигравших отличился Вадим Гайдученко, у которого 7 точных попаданий. Для минских армейцев это первое поражение в матчах нынешнего первенства — до этого команда Игоря Папруги одержала 16 побед в 16 проведенных поединках.

Следующие встречи минский СКА проведет на выезде — 25 марта в гостях у «Гомеля», 29 марта в Гродно против «Кронона».

Что касается брестских гандболистов, то они сыграют в национальном первенстве нескоро — 12 апреля у себя дома с «Гомелем». До этого подопечным Сергея Бебешко предстоит выступить на международной арене. В воскресенье, 26 марта, на паркете спорткомплекса «Виктория» чемпионы Беларуси примут в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов немецкий «Фленсбург». Ответная встреча за выход в четвертьфинал главного турнира Старого Света состоится 2 апреля на «ФЛНС-Арене». Кроме того, 7—9 апреля БГК станет хозяином решающего этапа SEHA-лиги. В первом поединке соперником брестчан будет венгерский «Веспрем», в другом полуфинале сыграют македонский «Вардар» и хорватский «Загреб». Победители затем встретятся в матче за первое место, неудачники разыграют бронзу.

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