Александр Мешков: Наша конечная цель — победа в Лиге чемпионов
Основатель БГК Александр Мешков рассказал о развитии команды и ее ближайших целях.
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«Мы относительно молоды, но при этом весьма амбициозны. Клуб крепко стоит на ногах, и результаты говорят сами за себя. В последние три года БГК сделал существенный шаг вперед как в спортивном, так и в маркетинговом плане. Никому не было легко в матчах с Брестом. Наша конечная цель — победа в Лиге чемпионов. Да, это дело не одного дня, как показывает пример других победителей этого турнира. Но мы уже сегодня достойно выглядим среди
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