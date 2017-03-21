Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/handball/29148397/
21 марта 2017, 10:21 | Игровые: Гандбол | «Прессбол»

Александр Мешков: Наша конечная цель — победа в Лиге чемпионов

Основатель БГК Александр Мешков рассказал о развитии команды и ее ближайших целях.

Основатель <span class=error>БГК</span> Александр Мешков рассказал о развитии команды и ее ближайших целях. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Мы относительно молоды, но при этом весьма амбициозны. Клуб крепко стоит на ногах, и результаты говорят сами за себя. В последние три года БГК сделал существенный шаг вперед как в спортивном, так и в маркетинговом плане. Никому не было легко в матчах с Брестом. Наша конечная цель — победа в Лиге чемпионов. Да, это дело не одного дня, как показывает пример других победителей этого турнира. Но мы уже сегодня достойно выглядим среди топ-команд турнира и не намерены останавливаться. Наша стратегия — шаг за шагом приближаться к поставленной задаче. Совершенствуя главную команду, делая серьезные инвестиции в нашу юниорскую команду из чемпионата Беларуси и детскую лигу ZubrCup, мы планируем создать еще более мощный фундамент для победы в Лиге чемпионов», — как передает by.tribuna.com, сказал Мешков официальному сайту ЕГФ.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гандбола

Проверка боем перед Польшей

Проверка боем перед Польшей

Во Франции завершился третий этап представительного турнира — «Золотая лига». Россиянки под руководством Евгения Трефилова заняли итоговое четвертое место.
Еще 7 новостей  Все новости
31 декабря

Анатолий Капский: я не злой, но иногда нужно включать плохого

Павел Савицкий: не хочу наступать Капскому на горло

THE. В Борисове нет глоров БАТЭ