Проверка боем перед Польшей
Во Франции завершился третий этап представительного турнира — «Золотая лига». Россиянки под руководством Евгения Трефилова заняли итоговое четвертое место.
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В турнире принимали участие призеры Олимпийских игр в
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СОСТАВ
У сборной России было немного времени, чтобы подготовиться к третьему этапу «Золотой лиги». В связи с участием в Кубке ЕГФ ведущих российских клубов «Ростов-Дона» и «Кубани», за которые выступает подавляющее большинство игроков национальной команды, у тренерского штаба было всего два дня сбора в Новогорске, чтобы привести гандболисток к общему знаменателю.
Во Францию поехали только пять действующих олимпийских чемпионок Рио: Виктория Калинина, Марина Судакова, Анна Сень, Владлена Бобровникова и Дарья Дмитриева. Причем последняя в отсутствие трехкратной чемпионки мира Людмилы Постновой получила статус капитана национальной команды.
Было ясно, что без лидеров гандболисткам сборной России придется туго. Так оно и случилось, тем более что календарь к национальной команде был неблагосклонен. В первом же матче команде Евгения Трефилова досталась титулованная сборная Норвегии, в декабре прошлого года завоевавшая золотые медали чемпионата мира. Скандинавки приехали во Францию мощным составом, взяв с собой семь серебряных призерок Олимпиады. Несмотря на это, команде Евгения Трефилова удалось дать действующим чемпионкам мира настоящий бой. Первая половина встречи завершилась со счетом 14:13 в пользу сборной Норвегии, но ситуация могла быть иной: сборную России подвели частые удаления, за тайм набралось восемь штрафных минут. После перерыва команда Евгения Трефилова продолжила действовать с норвежками на равных. Но в концовке более опытные скандинавки
ПРОГУЛКА И ЛЕКЦИЯ ТРЕФИЛОВА
К следующей игре с Данией наши девушки подходили в прекрасном настроении. Накануне встречи команда Трефилова совершила коллективную прогулку, благо от отеля, где разместилась российская сборная, всего 15 минут пешком до центра Орлеана. Множество селфи, фотографий достопримечательностей, в том числе на фоне памятника национальной героине Франции Жанне Д'Арк, стали неизбежностью. А во второй половине дня спортсменки провели тренировку, на которой присутствовал главный тренер «Ростов-Дона» Фредерик Бужан и еще с десяток французских специалистов, работающих в гандбольных командах самого разного уровня. И если на занятии главными героинями были гандболистки, то после него — ее тренер. Наставник сборной России провел часовую лекцию для французских специалистов в формате «вопрос-ответ». Специалистов интересовали нюансы увиденной тренировки, особенности игры при обороне и атаке, а также подготовки к Олимпиаде, ставшей для нас золотой. А на следующий день, вероятно, на кураже, россиянки уверенно обыграли Данию — 34:30. При этом подопечные Трефилова по ходу встречи вели и десять мячей, но в концовке
ВПЕРЕДИ «СТЫКИ» НА МИР
Можно было рассчитывать, что наша сборная преподнесет сюрприз в заключительном матче турнира — против команды Франции. Но прямо перед игрой
В результате команда Евгения Трефилова по итогам трех этапов «Золотой лиги» поделила третье и четвертое место с Данией, набрав 4 очка. Второй стала Франция — 10 баллов. Первой — Норвегия, не потерпевшая ни одного поражения (18 очков). Но главное все же не турнирный расклад, а то, что тренерскому штабу сборной России удалось проверить молодых игроков, ближайший резерв незадолго до стыковых матчей на чемпионат мира против команды Польши. После «Золотой лиги» гандболистки вернулись в расположение своих клубов — впереди
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