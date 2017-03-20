Проверка боем перед Польшей

В турнире принимали участие призеры Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро — сборные России, Франции и Норвегии, а также команда Дании, относящаяся к элите мирового гандбола. Россиянки в трех матчах праздновали одну победу, дважды уступили и заняли по итогам всех трех этапов четвертое место. Однако главное — тренерскому штабу во главе с Евгением Трефиловым удалось проверить ближайший резерв перед стыковыми матчами на чемпионат мира против команды Польши.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СОСТАВ

У сборной России было немного времени, чтобы подготовиться к третьему этапу «Золотой лиги». В связи с участием в Кубке ЕГФ ведущих российских клубов «Ростов-Дона» и «Кубани», за которые выступает подавляющее большинство игроков национальной команды, у тренерского штаба было всего два дня сбора в Новогорске, чтобы привести гандболисток к общему знаменателю. Что-то у Евгения Трефилова и его помощников Алексея Алексеева и Любови Каляевой получилось. Но главное — сборная России отправилась во Францию не оптимальным составом. По разным причинам не смогли принять участие в «Золотой лиге» голкипер Кира Трусова, а также полевые игроки — Карина Сабирова, Виктория Жидинскайте и Кристина Кожокарь. Таким образом, состав сборной России можно было смело назвать не только молодежным, но и экспериментальным.

Во Францию поехали только пять действующих олимпийских чемпионок Рио: Виктория Калинина, Марина Судакова, Анна Сень, Владлена Бобровникова и Дарья Дмитриева. Причем последняя в отсутствие трехкратной чемпионки мира Людмилы Постновой получила статус капитана национальной команды.

Было ясно, что без лидеров гандболисткам сборной России придется туго. Так оно и случилось, тем более что календарь к национальной команде был неблагосклонен. В первом же матче команде Евгения Трефилова досталась титулованная сборная Норвегии, в декабре прошлого года завоевавшая золотые медали чемпионата мира. Скандинавки приехали во Францию мощным составом, взяв с собой семь серебряных призерок Олимпиады. Несмотря на это, команде Евгения Трефилова удалось дать действующим чемпионкам мира настоящий бой. Первая половина встречи завершилась со счетом 14:13 в пользу сборной Норвегии, но ситуация могла быть иной: сборную России подвели частые удаления, за тайм набралось восемь штрафных минут. После перерыва команда Евгения Трефилова продолжила действовать с норвежками на равных. Но в концовке более опытные скандинавки все-таки праздновали победу- 30:27.

ПРОГУЛКА И ЛЕКЦИЯ ТРЕФИЛОВА

К следующей игре с Данией наши девушки подходили в прекрасном настроении. Накануне встречи команда Трефилова совершила коллективную прогулку, благо от отеля, где разместилась российская сборная, всего 15 минут пешком до центра Орлеана. Множество селфи, фотографий достопримечательностей, в том числе на фоне памятника национальной героине Франции Жанне Д'Арк, стали неизбежностью. А во второй половине дня спортсменки провели тренировку, на которой присутствовал главный тренер «Ростов-Дона» Фредерик Бужан и еще с десяток французских специалистов, работающих в гандбольных командах самого разного уровня. И если на занятии главными героинями были гандболистки, то после него — ее тренер. Наставник сборной России провел часовую лекцию для французских специалистов в формате «вопрос-ответ». Специалистов интересовали нюансы увиденной тренировки, особенности игры при обороне и атаке, а также подготовки к Олимпиаде, ставшей для нас золотой. А на следующий день, вероятно, на кураже, россиянки уверенно обыграли Данию — 34:30. При этом подопечные Трефилова по ходу встречи вели и десять мячей, но в концовке все-таки подпустили скандинавок ближе.

ВПЕРЕДИ «СТЫКИ» НА МИР

Можно было рассчитывать, что наша сборная преподнесет сюрприз в заключительном матче турнира — против команды Франции. Но прямо перед игрой из-за травм выбыли Анна Сень и Дарья Дмитриева. Без лидеров молодежным составом россиянкам было сложно справиться с хозяйками турнира. Уже после первой половины встречи, которую француженки выиграли 15:10, во многом результат игры был понятен. После перерыва они лишь усилили натиск, с которым молодые российские гандболистки не справились. В итоге сборная России уступила со счетом 21:33.