Финал четырех SEHA-лиги пройдет в Бресте

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Финальный розыгрыш турнира состоится в Беларуси с 7 по 9 апреля. В квартете лучших себе обеспечили место македонский «Вардар», венгерский «Веспрем», Брестский гандбольный клуб им. Мешкова и хорватский «Загреб». В полуфиналах, которые пройдут 7 апреля, между собой сыграют БГК и «Веспрем», а также «Вардар» и «Загреб». Победители этих пар выйдут в финал, проигравшие оспорят бронзовые награды. Поединок за третье место и финал состоятся 9 апреля. Эта дата для БГК имеет символическое значение, так как именно в этот день 15 лет назад был создан клуб.

«Принимать финал четырех SEHA-лиги в Бресте для нас — большая честь. Это будет действительно праздник для наших болельщиков, для нашего города. Постараемся провести все на самом высоком уровне. Мы постоянные участники финала четырех, но ни разу не получалось выиграть турнир. Надеюсь, что в этот раз родные стены помогут нам, и получится победить», — сказал спортивный директор БГК им. Мешкова Павел Башкин.

Финал четырех будет транслироваться в девяти странах. Билеты на матчи поступят в продажу в ближайшее время.