Финал четырех SEHA-лиги пройдет в Бресте
20 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Финал четырех
SEHA-лиги пройдет в Бресте, сообщили БЕЛТА в исполнительном комитете SEHA-Gazprom League.
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Финальный розыгрыш турнира состоится в Беларуси с 7 по 9 апреля. В квартете лучших себе обеспечили место македонский «Вардар», венгерский «Веспрем», Брестский гандбольный клуб им. Мешкова и хорватский «Загреб». В полуфиналах, которые пройдут 7 апреля, между собой сыграют БГК и «Веспрем», а также «Вардар» и «Загреб». Победители этих пар выйдут в финал, проигравшие оспорят бронзовые награды. Поединок за третье место и финал состоятся 9 апреля. Эта дата для БГК имеет символическое значение, так как именно в этот день 15 лет назад был создан клуб.
«Принимать финал четырех
Финал четырех будет транслироваться в девяти странах. Билеты на матчи поступят в продажу в ближайшее время.
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