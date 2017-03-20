Финский «Риихимяки» стал соперником минского СКА в полуфинале гандбольной Балтийской лиги
20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минувший
уик-энд определились все участники «Финала четырех» гандбольной Балтийской лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Соперником гандболистов минского СКА будет финский клуб «Риихимяки», который в ¼ финала дважды без проблем переиграл на своей арене эстонский «Вильянди» — 38:26 и 41:22. Минские армейцы раньше других завершили четвертьфинальную стадию, разгромив на выезде латвийский «Добеле» — 34:25 и 39:24. Минский СКА выигрывал Балтийскую лигу трижды подряд в 2013—2015 годах. В прошлом сезоне минчане уступили в решающем поединке «Риихимяки» 32:36 и стали серебряными призерами этого турнира. Еще в двух финальных матчах Балтийской лиги гандболисты СКА были сильнее финской дружины: в 2013 году — 32:26, в 2015-м — 41:22.
Решающий этап нынешнего турнира пройдет
До этого столичным армейцам предстоит провести матчи национального первенства. В среду, 22 марта, подопечные Игоря Папруги примут во дворце спорта «Уручье» действующего чемпионата Беларуси БГК имени Мешкова. Затем армейцы проведут два выездных поединка — 25 марта против «Гомеля» и 29 марта с гродненским «Крононом».
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