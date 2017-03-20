Гандболисты сборной Беларуси уступили швейцарцам в товарищеском матче

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Почти весь первый тайм встречи в швейцарском Шаффхаузене прошел в равной борьбе, команды шли мяч в мяч и только за пару минут до перерыва хозяевам удалось оторваться на три гола — 17:14. Во второй половине игры швейцарцы контролировали ход игры и в итоге выиграли со счетом 32:28. Сегодня соперники проведут второй контрольный поединок. В этих спаррингах главный тренер белорусской команды Юрий Шевцов задействует игроков минского СКА и «Гомеля».

Женская сборная Беларуси на турнире в польском Гданьске во втором туре уверенно переиграла команду Словакии — 27:22 (16:9). В стартовом поединке белорусские гандболистки одолели соперниц из Польши с минимальным перевесом — 24:23 (12:11). Сегодня подопечные Томажа Чатера завершат турнир встречей с командой Украины, которая в первом туре уступила словачкам — 25:28, а затем проиграла хозяйкам соревнований — 17:26.

Гандболистки юниорской сборной Беларуси (U-19) в Жлобине во второй игровой день отборочного турнира чемпионата Европы неудачно провели матч со швейцарской командой, уступив со счетом 24:32. На старте соревнований белоруски разгромили сверстниц из Грузии — 34:24, а сегодня в заключительном поединке 6-й квалификационной группы встретятся со сборной Португалии, которая сначала сыграла вничью со Швейцарией — 25:25, а затем переиграла грузинских гандболисток со счетом 34:15. Путевку в финальную часть юниорского первенства континента получит только победитель этой группы.