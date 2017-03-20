Гандболистки сборной Беларуси выиграли турнир в Гданьске, одержав три победы

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В стартовом поединке подопечные Томажа Чатера в упорной борьбе одолели сборную Польши — 24:23, затем уверенно переиграли команду Словакии — 27:22, а в заключительном матче оказались сильнее украинских гандболисток — 24:23. Итоговое положение команд: Беларусь — 6 очков, Польша — 4, Словакия — 2, Украина — 0. Для всех участниц турнир в Гданьске стал одним из этапов подготовки к июньским поединкам нокаут-раунда чемпионата мира-2017. Сборной Беларуси за выход в финальную часть мирового первенства предстоит поспорить с командой Черногории, команда Польши будет соперничать с россиянками, украинские гандболистки сыграют с испанской дружиной.

Мужская сборная Беларуси готовится к продолжению отборочного турнира чемпионата Европы-2018. В минувшие выходные дни команда Юрия Шевцова в Шаффхаузене провела два контрольных матча с командой Швейцарии. В первой игре белорусы уступили хозяевам со счетом 28:32, а затем сыграли вничью — 31:31. В составе белорусской команды выступали только представители минского СКА и «Гомеля». В начале мая сборная Беларуси проведет два матча во 2-й квалификационной группе ЧЕ против команды Польши — 4 мая соперники встретятся в Минске, а 7 мая сыграют в Плоцке.

Девушки юниорской сборной Беларуси (U-19) не смогли пробиться в финальную часть континентального первенства. В Жлобине подопечные Елены Гусевой сумели выиграть только один матч в 6-й квалификационной группе, победив сверстниц из Грузии со счетом 34:24. Кроме того, белоруски разгромно проиграли командам Швейцарии (24:34) и Португалии (23:40). Итоговое положение: Португалия — 5 очков (разница мячей — 99−63), Швейцария — 5 (94−68), Беларусь — 2 (81−96), Грузия — 0 (58−105). В финальную стадию из этого квартета вышли португальские гандболистки. Кроме них, вместе с хозяйками предстоящего юниорского ЧЕ словенками там сыграют сборные Нидерландов, Германии, Норвегии, Черногории, Хорватии, Дании, Испании, Франции, Швеции, Сербии, Германии, Венгрии, Македонии и России. Турнир пройдет с 27 июля по 6 августа.