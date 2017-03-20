Королевы замесили молодых. Россия разгромно проиграла Франции
Женская сборная России по гандболу провела последний матч коммерческого турнира «Золотая лига» в нынешнем сезоне.
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Видимо, что-то случилось...
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И потерпела разгромное поражение от хозяек этапа, сборной Франции. На победу с тем составом, что вышел на игру, вряд ли можно было надеяться, но и на поражение с разницей в 12 мячей ничего не намекало. Зато Евгений Трефилов вместе с помощниками просмотрел ближайший резерв. Теперь понятно: матчи с Польшей смогут вытянуть только сильнейшие.
Без капитана и стройной игры
Сборная России приехала во Францию и так в сильно изменённом составе по сравнению даже с декабрьским чемпионатом Европы, не говоря уже про Олимпиаду в
Правая полусредняя Анна Сень получила травму колена ещё в первом тайме предыдущего матча с Данией. А капитан и разыгрывающая Дарья Дмитриева, без которой команду представить просто невозможно, почувствовала боль в колене уже после игры с датчанками. Российская команда мгновенно ослабла и в защите, и в атаке. Не хватало ударной мощи, да и просто мощи Анны, не хватало изобретательности и напористости Дарьи, её вариативности при организации атак.
В стартовом составе нашей сборной на площадку вышли всего три олимпийские чемпионки — Виктория Калинина, которая была капитаном в отсутствие травмированной Дмитриевой, Владлена Бобровникова и Марина Судакова. Четыре остальных — Дарья Самохина, Елизавета Малашенко, Наталья Даньшина и Ксения Макеева. Вряд ли хоть один человек в мире мог предположить именно такое стартовое сочетание на игру с Францией, которая, кстати, из всех участников «Золотой лиги» выставила состав, наиболее близкий к олимпийскому.
25 минут без сейвов
Наша команда играла слабо, и стало заметно это практически с первых минут. Если вспомнить Олимпиаду, то там сборная Франции предстала командой с традиционно вязкой защитой, мало пропускающей, но и не слишком быстрой. В Орлеане на площадке примерно те же действующие лица действовали на гораздо более высоких скоростях (причём весь матч) и играли очень эффективно.
Может быть, такая скорость француженок была особенно заметна на фоне нашей сборной, у которой такой элемент, как командная игра, отсутствовал почти полностью. Но ведь и датчанок хозяйки турнира разорвали в подобном стиле, хотя обновлённой Норвегии крупно проиграли. Российская молодёжь старалась, но получалось не очень удачно. В действиях сборной было много сумбура, неподготовленных бросков и потерь, после которых шли убийственные быстрые отрывы. Левый край Франции и «Ростова-Дон» Сираба Дембеле наколотила в наши ворота восемь мячей.
Вновь практически не получалось задействовать фланги — игра в основном шла через полусредних. Очень слабо, особенно во втором тайме, сборная России играла в защите.
Что бросилось в глаза — опять, как и на чемпионате Европы, неуверенное исполнение семиметровых. Дарья Самохина вообще могла получить красную карточку уже на 8-й минуте, когда запустила мяч в плечо Лейно, а та непроизвольно дёрнув головой, получила по касательной и в бровь, и в глаз. Но сербские рефери посчитали, что всё было в рамках правил, и не стали оставлять нас без основного левого края. Владлена Бобровникова с «точки» обманывала вратаря, но попадала в штангу или перекладину.
И ещё. В течение первых 25 минут игры наши вратари не смогли сделать ни одного сейва. Ни Калинина, ни сменявшая её Уткина не отразили ни одного броска. Справедливости ради, француженки в основном бросали из убойных позиций или после выходов один на один, но были и дальние броски, некоторые из которых точно «вратарские». Потом процент вратарских спасений с нуля пополз немного вверх, но с той же Лейно, у которой было 48 процентов, даже сравнить нельзя. Проиграла наша сборная с разницей в 12 мячей.
Впереди Польша. На кону — чемпионат мира
В целом сборная России была беспомощна в игре со сборной Франции, но Трефилов в любом случае правильно сделал, что проверил молодых. Когда ещё и в каких матчах можно понять, кто на что способен, и когда ещё молодым набираться опыта? Главный тренер мужской сборной Дмитрий Торгованов расстраивается, что у его команды нет возможности проводить коммерческие турниры с участием сильнейших в мире. У женской сборной такая возможность есть, и она используется на все 100 процентов. Пусть отчасти это от безысходности и большого количества травм.
По итогам «Золотой лиги» сборная России заняла третье место, набрав равное количество очков с Данией, но это уже для статистики. Теперь национальная команда соберётся только по окончании чемпионата России, финальная серия которого по просьбе Трефилова сокращена с пяти до трёх матчей. Сделано абсолютно всё для того, чтобы сборная имела возможность перед стыковыми матчами с Польшей за путёвку на ЧМ-2017 провести полноценный сбор. У Трефилова будет 10 дней на то, чтобы привести команду в боевое состояние. У сборной России есть большой кадровый резерв, если восстановятся от травм все ключевые гандболистки.
Первая игра с польками состоится 9 июня в Астрахани, ответная в гостях — 15 июня.
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