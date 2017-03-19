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19 марта 2017, 22:42 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Гандболистки сборной РФ проиграли француженкам в матче третьего этапа «Золотой лиги»

МОСКВА, 19 мар — Р-Спорт. Гандболистки сборной России уступили команде Франции в заключительном матче третьего этапа «Золотой лиги», который прошел во Франции.

Гандболистки сборной России уступили команде Франции в заключительном матче третьего этапа Золотой лиги который прошел во Франции. Увеличить
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Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 33:21 в пользу хозяек.

Россиянки, одержав одну победу в трех матчах этапа, заняли по итогам соревнований третье место в таблице с двумя очками в активе. Победительницами этапа стали гандболистки сборной Норвегии, выигравшие все три матча, француженки заняли второе место.

Норвежские гандболистки стали победительницами «Золотой лиги» сезона-2016/17, одержав девять побед в рамках трех этапов соревнований и набрав 18 очков. Второе место заняла команда Франции (10 очков), команды России и Дании набрали по 4 очка, поделив между собой третье и четвертое места.
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