Юниорская сборная России проиграла Румынии на турнире «Карпаты Трофи»
Женская юниорская сборная России (U17) во втором матче на международном товарищеском турнире «Карпаты Трофи», несмотря на упорную борьбу, уступила хозяйкам площадки, сверстницам из Румынии, со счётом 27:29.
Это уже второе поражение команды Анатолия Скоробогатова и Игоря Шкробота на турнире. В первом туре россиянки проиграли сборной Норвегии со счётом 22:38.
Товарищеский турнир «Карпаты Трофи» проходит в городе
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