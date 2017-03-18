Юниорская сборная России проиграла Румынии на турнире «Карпаты Трофи»

Это уже второе поражение команды Анатолия Скоробогатова и Игоря Шкробота на турнире. В первом туре россиянки проиграли сборной Норвегии со счётом 22:38.



Товарищеский турнир «Карпаты Трофи» проходит в городе Рымнику-Вылча. Участие в нём для юниорской сборной России — один из главных этапов подготовки к чемпионату Европы, который состоится в августе в Словакии.