Российские гандболистки обыграли Данию в «Золотой лиге»
Женская сборная России по гандболу одержала обеду над командой Дании в матче второго тура третьего этапа представительного турнира «Золотая лига», который проходит во Франции. Счёт матча 34:30 в пользу олимпийских чемпионок
Рио-де-Жанейро.
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В «Золотой лиге» принимают участие лучшие команды Европы — сборные России, Норвегии, Дании и Франции. В первом матче команда Евгения Трефилова уступила действующему чемпиону мира, сборной Норвегии, со счётом 27:30. 19 марта россиянки сыграют с француженками.
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