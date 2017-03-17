Гандболисты астраханского «Динамо» переиграли «УОР № 2» в матче чемпионата России
Гандболисты астраханского «Динамо» переиграли московскую команду «УОР № 2» в матче чемпионата России.
Встреча, прошедшая в пятницу в Астрахани, завершилась со счетом 37:35 в пользу хозяев.
В следующем матче чемпионата России астраханские динамовцы сыграют на выезде с челябинским «Динамо» 8 апреля, а «УОР № 2» примет 21 марта ставропольский клуб «Динамо-Виктор».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter