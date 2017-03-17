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17 марта 2017, 23:18 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Гандболисты астраханского «Динамо» переиграли «УОР № 2» в матче чемпионата России

Гандболисты астраханского «Динамо» переиграли московскую команду «УОР № 2» в матче чемпионата России.

Встреча, прошедшая в пятницу в Астрахани, завершилась со счетом 37:35 в пользу хозяев.

В следующем матче чемпионата России астраханские динамовцы сыграют на выезде с челябинским «Динамо» 8 апреля, а «УОР № 2» примет 21 марта ставропольский клуб «Динамо-Виктор».
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