Гандболисты астраханского «Динамо» переиграли «УОР № 2» в матче чемпионата России

Встреча, прошедшая в пятницу в Астрахани, завершилась со счетом 37:35 в пользу хозяев.

В следующем матче чемпионата России астраханские динамовцы сыграют на выезде с челябинским «Динамо» 8 апреля, а «УОР № 2» примет 21 марта ставропольский клуб «Динамо-Виктор».