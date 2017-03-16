Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/handball/29100801/
16 марта 2017, 16:54 | Игровые: Гандбол | АиФ Волгоград

В Волгограде гандболистка ударила соперницу ногой по голове во время матча

15-летняя гандболистка из Ростова повалила соперницу на пол и намеренно наступила ей на голову на матче, прошедшем в Волгограде.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в Федерации гандбола России, инцидент произошел на финальном этапе Первенства России по гандболу среди спортсменов 2001 года рождения.

«В матче Ростовская область — сборная Москвы игрок команды Ростовской области Кристина Котолуп умышленно ударила ногой по голове лежащую Александру Пустохину из команды сборной Москвы. Судьи немедленно удалили первую с поля, показав красную и синюю карточки. Инспектор написал рапорт о случившемся», — добавили в Федерации.

Кроме того, дисциплинарная комиссия приняла решение отстранить Кристину Котолуп от участия в трех ближайших играх. Она намерена ходатайствовать о ее дисквалификации до окончании соревнований. «Мы проводим дополнительное разбирательство по данному инциденту», — добавили в Федерации гандбола России.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гандбола

Еще 7 новостей  Все новости
16 марта

Когда в 2017 году будет Пасха?

«Ты - мальчик». Как живет единственная в мире девушка-дирижёр

Джеки Чан и Шварцнеггер встретятся в продолжении российского фильма «Вий»