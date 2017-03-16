В Волгограде гандболистка ударила соперницу ногой по голове во время матча

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в Федерации гандбола России, инцидент произошел на финальном этапе Первенства России по гандболу среди спортсменов 2001 года рождения.

«В матче Ростовская область — сборная Москвы игрок команды Ростовской области Кристина Котолуп умышленно ударила ногой по голове лежащую Александру Пустохину из команды сборной Москвы. Судьи немедленно удалили первую с поля, показав красную и синюю карточки. Инспектор написал рапорт о случившемся», — добавили в Федерации.

Кроме того, дисциплинарная комиссия приняла решение отстранить Кристину Котолуп от участия в трех ближайших играх. Она намерена ходатайствовать о ее дисквалификации до окончании соревнований. «Мы проводим дополнительное разбирательство по данному инциденту», — добавили в Федерации гандбола России.