Женская сборная Украины по гандболу примет участие в турнире в Польше
16 марта женская сборная Украины вылетела из Киева на контрольный турнир в Гданьск, который пройдет с 17 по 19 марта, сообщает Федерация гандбола Украины.
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В составе делегации все гандболистки, которые приняли участие в сборах в
Ранее
Главный тренер сборной Украины Борис Чижов перед выездом в Польшу отметил: «У нас выбыли сразу четверо игроков основного состава, есть травма и Юдит Балог, кооторая не тренировалась два дня. Тем не менее на сборах в
Гооворя о Тамаре Смбатян, могу отметить — хорошо, что мы ее вызвали. Она неплохо проявила себя. Те задания, которые я даю, она выполняет. Из игры она не выпадает.
Международный турнир в Гданьске.
17 марта. Словакия — Украина (Начало — 18.00).
18 марта. Польша — Украина (19.00).
19 марта. Беларусь — Украина (13.00).
Состав сборной Украины:
Вратари: Виктория Тимошенкова («Роман», Румыния), Юдит Балог (ВАК, Венгрия), Елизавета Гилязетдинова («Галичанка»), Ирина
Левые крайние: Виктория Борщенко («Ростов-Дон», Россия), Виктория Бельмас («Заглембе», Польша).
Левые полусредние: Ирина Компаниец («Карпаты»), Юлия Андрейчук («Адана Шакирпаша», Турция), Ирина Глибко («Роман», Румыния).
Центральные: Леся Смолинг («Галичанка»), Тамара Смбатян («Олимпия Бескид», Польша).
Правые полусредние: Юлия Снопова («Кемер», Турция), Ольга Лаюк («Анкара Енимахалле», Турция).
Правая крайняя: Наталья Воловник («Галичанка»).
Линейные: Лилия Горильская (МТК, Венгрия), Анна Лезинська («Карпаты»).
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