Женская сборная Украины по гандболу примет участие в турнире в Польше

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В составе делегации все гандболистки, которые приняли участие в сборах в Конча-Заспе ( 11—15 марта ). Отправилась вместе с командой, но не сыграет в Польше из-за травмы основная линейная Лилия Горильская.

Ранее из-за травм и проблем со здоровьем также выбыли Юлия Левченко, Ольга Передерий и Анна Редька.

Главный тренер сборной Украины Борис Чижов перед выездом в Польшу отметил: «У нас выбыли сразу четверо игроков основного состава, есть травма и Юдит Балог, кооторая не тренировалась два дня. Тем не менее на сборах в Конча-Заспе мы сумели хорошо поработать, наладили игровые связи, отработали тактические варианты в защите и в нападении.

Гооворя о Тамаре Смбатян, могу отметить — хорошо, что мы ее вызвали. Она неплохо проявила себя. Те задания, которые я даю, она выполняет. Из игры она не выпадает.

Международный турнир в Гданьске.

17 марта. Словакия — Украина (Начало — 18.00).

18 марта. Польша — Украина (19.00).

19 марта. Беларусь — Украина (13.00).

Состав сборной Украины:

Вратари: Виктория Тимошенкова («Роман», Румыния), Юдит Балог (ВАК, Венгрия), Елизавета Гилязетдинова («Галичанка»), Ирина Яблонская-Бобаль («Карпаты»).

Левые крайние: Виктория Борщенко («Ростов-Дон», Россия), Виктория Бельмас («Заглембе», Польша).

Левые полусредние: Ирина Компаниец («Карпаты»), Юлия Андрейчук («Адана Шакирпаша», Турция), Ирина Глибко («Роман», Румыния).

Центральные: Леся Смолинг («Галичанка»), Тамара Смбатян («Олимпия Бескид», Польша).

Правые полусредние: Юлия Снопова («Кемер», Турция), Ольга Лаюк («Анкара Енимахалле», Турция).

Правая крайняя: Наталья Воловник («Галичанка»).

Линейные: Лилия Горильская (МТК, Венгрия), Анна Лезинська («Карпаты»).