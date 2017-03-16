Дмитриева стала капитаном сборной России на этапе «Золотой лиги»

— Честно говоря, я не ожидала, что стану капитаном на этот турнир, — сказала Дмитриева пресс-службе Федерации гандбола России. — Об этом на собрании команды объявил Евгений Васильевич Трефилов. Конечно, мне очень волнительно, ведь я никогда не была капитаном команды. В то же время это очень ответственно, теперь мне нельзя совершать во время матчей ошибок.

— В каком настроении команда подходит к «Золотой лиге»?

— Только в боевом! Нам хочется поскорее начать турнир. На первый матч с Норвегией будем настраиваться только на победу. Думаю, что будет интересная, боевая игра.

— Каких результатов сборная России хочет добиться на турнире?

— Наверное, для нас самое главное — наиграть состав незадолго до стыковых матчей на чемпионат мира с Польшей. Но мы также хотим и побеждать. Когда твой тренер Евгений Трефилов, нельзя отбывать номер. Мы будем стараться отобрать у наших соперников очки.