В четверг сборная России стартует на третьем этапе «Золотой лиги»

В стартовой игре соперником команды Евгения Трефилова станет сборная Норвегии. Матч пройдет в Ле-Мане.

В составе сборной России на турнире во Франции 18 игроков:

вратари: Виктория Калинина («Кубань»), Елена Уткина («Лада»);.

правые крайние: Марина Судакова («Кубань»);.

правые полусредние: Анна Сень («Ростов-Дон»), Валентина Вернигорова, Антонина Скоробогатченко, Наталия Даньшина (все — «Кубань»), Карина Сисенова («Астраханочка»);.

разыгрывающие: Дарья Дмитриева, Елизавета Малашенко (обе — «Лада»);.

левые полусредние: Ярослава Фролова («Кубань»), Владлена Бобровникова («Ростов-Дон»), Анастасия Суслова («Динамо-Синара»);.

линейные: Яна Жилинскайте («Кубань»), Ксения Макеева («Ростов-Дон»), Дарья Беликова («Динамо-Синара»);.

левые крайние: Дарья Самохина («Лада»), Екатерина Фанина («Кубань»).

Напомним, после двух этапов в «Золотой лиге» лидирует Норвегия, у которой 12 очков. Далее идут Дания (6 очков) и Франции (4 очка). У России два очка.