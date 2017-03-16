В четверг сборная России стартует на третьем этапе «Золотой лиги»
В четверг женская сборная России по гандболу проведет свой первый матч на третьем этапе «Золотой лиги», который пройдет во Франции.
В стартовой игре соперником команды Евгения Трефилова станет сборная Норвегии. Матч пройдет в
В составе сборной России на турнире во Франции 18 игроков:
вратари: Виктория Калинина («Кубань»), Елена Уткина («Лада»);.
правые крайние: Марина Судакова («Кубань»);.
правые полусредние: Анна Сень («Ростов-Дон»), Валентина Вернигорова, Антонина Скоробогатченко, Наталия Даньшина (все — «Кубань»), Карина Сисенова («Астраханочка»);.
разыгрывающие: Дарья Дмитриева, Елизавета Малашенко (обе — «Лада»);.
левые полусредние: Ярослава Фролова («Кубань»), Владлена Бобровникова («Ростов-Дон»), Анастасия Суслова («Динамо-Синара»);.
линейные: Яна Жилинскайте («Кубань»), Ксения Макеева («Ростов-Дон»), Дарья Беликова («Динамо-Синара»);.
левые крайние: Дарья Самохина («Лада»), Екатерина Фанина («Кубань»).
Напомним, после двух этапов в «Золотой лиге» лидирует Норвегия, у которой 12 очков. Далее идут Дания (6 очков) и Франции (4 очка). У России два очка.
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