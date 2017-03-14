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14 марта 2017, 15:55 | Игровые: Гандбол | Советский спорт

Евгений Трефилов: Мужской гандбол оказался внизу, и я боюсь, что так же произойдет и с женским

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов рассказал о последствиях победы на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

«Нередко случается, что после яркой победы, всплеска следует затишье. Такое уже было, ведь вся жизнь развивается по спирали — в 2000 году мужская сборная России завоевала золотые медали на Олимпийских играх, появился всплеск интереса, а затем все. И получается: и вроде победы есть, и медали, а сам вид спорта затухает.

В итоге мужской гандбол оказался внизу, и я боюсь, что такое же произойдет и с женским. Да, мы узнаваемы, о нас говорят, спасибо большое болельщикам за поддержку. Но опасаюсь, что нет новых игроков, хотя, конечно, сложно, чтобы они появились за девять месяцев. Мне бы хотелось видеть новые лица в сборной России. Но пока не получается. И собирать олимпийскую команду мне становится все сложнее, потому что кто-то завершил карьеру, у кого-то травма, меня это беспокоит.

Вообще нам нужно отойти от того, что мы выиграли Олимпийские игры, и работать заново. Не будешь тренироваться — ничего не будет, — сказал Трефилов, отвечая на вопросы пользователей в онлайн-конференции VKlive.
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