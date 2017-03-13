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13 марта 2017, 19:04 | Игровые: Гандбол | БЕЛТА

БГК им. Мешкова первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов проведет в Бресте 26 марта

13 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Стало известно время проведения матчей 1/8 финала Лиги чемпионов с участием Брестского гандбольного клуба имени Мешкова. Такая информация размещена на официальном сайте «мешковцев».

Занявший в группе В пятое место <span class=error>БГК</span> в <nobr>плей-офф</nobr> сыграет с немецким Фленсбургом который финишировал в своем октете четвертым. Первый поединок 1/8 финала турнира пройдет в Бресте в воскресенье 26 марта. Игра состоится во дворце спорта Виктория и начнется в 17.00. Увеличить
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Занявший в группе В пятое место БГК в плей-офф сыграет с немецким «Фленсбургом», который финишировал в своем октете четвертым. Первый поединок 1/8 финала турнира пройдет в Бресте в воскресенье, 26 марта. Игра состоится во дворце спорта «Виктория» и начнется в 17.00. Ответный матч примет Фленсбург 2 апреля в 20.30 по минскому времени.

В настоящее время «Фленсбург» является лидером бундеслиги. Кстати, за этот клуб выступает Петар Джорджич, который со следующего сезона будет защищать цвета БГК.

В плей-офф Лиги чемпионов «мешковцы» сыграют во второй раз в истории. Впервые в 1/8 финала брестчане вышли в прошлом году. Тогда их соперником стал польский «Виве» из Кельце, который впоследствии выиграл турнир.

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