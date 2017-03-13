БГК им. Мешкова первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов проведет в Бресте 26 марта
13 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Стало известно время проведения матчей 1/8 финала Лиги чемпионов с участием Брестского гандбольного клуба имени Мешкова. Такая информация размещена на официальном сайте «мешковцев».
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Занявший в группе В пятое место БГК в
В настоящее время «Фленсбург» является лидером бундеслиги. Кстати, за этот клуб выступает Петар Джорджич, который со следующего сезона будет защищать цвета БГК.
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