Определились все пары участников 1/8 финала гандбольной Лиги чемпионов
13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. После матчей заключительного тура группового этапа гандбольной Лиги чемпионов стали известны соперники по первому раунду
плей-офф, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Брестский гандбольный клуб имени Мешкова, занявший 5-е место в предварительной группе В, сыграет в 1/8 финала с немецким «Фленсбургом», который финишировал на 4-й позиции в группе А. Первый поединок за выход в четвертьфинал подопечные Сергея Бебешко проведут в период с 22 по 26 марта на площадке брестского спорткомплекса «Виктория», ответный матч пройдет в период с 29 марта по 2 апреля на «ФЛЕНС-Арене». Точные даты проведения игр определятся позже.
Составы остальных пар 1/8 финала чемпионской Лиги:
«Нант» (Франция) — «Пари Сен-Жермен» (Франция),
«Монпелье» (Франция) — «Виве» (Кельце, Польша),
«Загреб» (Хорватия) — «Веспрем» (Венгрия),
«Силькеборг» (Дания) — «Пик» (Сегед, Венгрия),
«Киль» (Германия) — «Райн Левен» (Мангейм, Германия).
Победители двух групп — испанская «Барселона» и македонский «Вардар» из Скопье, получили прямые путевки в четвертьфинальную стадию Лиги чемпионов.
Перед встречами 1/8 финала Лиги чемпионов брестским гандболистам предстоит провести заключительный матч регулярного сезона
Минский СКА выигрывал Балтийскую лигу трижды подряд 2013- 2015. В прошлом сезоне минчане уступили в решающем поединке «Риихимяки» 32:36 и стали серебряными призерами этого турнира.
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