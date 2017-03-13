«Ростов-Дон» в двух шагах от Кубка

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Прошедший гандбольный уик-энд запомнился двумя матчами российских клубов в Кубке ЕГФ. Ростовский клуб уверенно преодолел «Брест Бретань» и заслуженно претендует на победу в турнире. А вот «Кубань» не смогла пройти немецкий «Битигхайм» и теперь сосредоточится только на российских соревнованиях.

«БРЕСТ» НЕ ЗАМЕТИЛИ

Россия была вправе рассчитывать хотя бы на одного своего представителя в финальной части второго по значимости клубном турнире Европы. Речь прежде всего шла о «Ростов-Доне», неделю назад российская команда в гостях нанесла поражение грозному «Брест Бретани» 26:21 и сделала гигантский шаг в полуфинал Кубка ЕГФ. Представить, что француженки воспрянут духом, а гандболистки «Ростов-Дона» упустят комфортное преимущество, представлялось с большим трудом. Пусть в составе «Бреста» и выступают классные игроки, в том числе лидер сборной Франции Алисон Пино.

Если французский клуб и мог на что-то рассчитывать, то только в начале первого тайма. «Ростов-Дон» довольно долго вкатывался в игру, и за это время у «Бреста» были шансы вполне почувствовать свою силу и взять игру в свои руки. Но надежды французского клуба на возможный успех разбила голкипер Катрин Лунде. Норвежка сначала отразила семиметровый, а затем совершила несколько впечатляющих сейвов и тем самым вдохновила свою команду.

К середине первого тайма «Ростов-Дон», наконец, раскачался. Атаки Александрины Кабрал Барбосы, Юлии Манагаровой и Сирабы Дембеле позволили хозяйкам площадки выйти в счете вперед 5:3. С тех пор российский клуб взял игру под свой контроль, демонстрируя свой фирменный стиль гандбола. «Брест» явно не справлялся с натиском хозяек площадки, и преимущество российского клуба только росло. Первую половину встречи команда Фредерика Бужана выиграла 13:8 и, по сути, окончательно сняла вопрос о победителе противостояния.

Гандболисткам «Ростов-Дона» можно было расслабиться и просто получать удовольствие от игры. С этим хозяйки площадки справились прекрасно и подарили болельщикам красивый гандбол. «Ростов-Дону» удавалось все, и красивые комбинации, и изумительные броски, и дриблинг. Команда Фредерика Бужана добилась еще более солидного преимущества и спокойно довела встречу до победы — 28:19.

Таким образом, «Ростов-Дон» вышел в полуфинал Кубка ЕГФ. И теперь именно российский клуб — главный претендент на победу в турнире.

— Очень рада, что мы так хорошо сыграли в защите и пропустили мало голов, особенно учитывая, что «Брест» располагает классными игроками задней линии, — отметила после матча полусредняя «Ростов-Дона» Анна Сень. — Здорово, что мы вышли в полуфинал Кубка ЕГФ, нам теперь осталось только выиграть этот трофей. На мой взгляд, «Брест» — это самая сложная команда, которая могла нам попасться, она была достойна играть в финале. Но я надеюсь, что «Кубань» сумет обыграть «Битигхайм». И что болельщиков будет ждать российский финал Кубка ЕГФ.

ЧУДА НЕ СЛУЧИЛОСЬ

В отличие от «Ростов-Дона» другой российский клуб — «Кубань» — находился совсем в другом положении. Команда Евгения Трефилова неожиданно крупно уступила в гостях «Битигхайму» — 26:33. И теперь, чтобы выйти в полуфинал, «Кубани» нужно было совершать настоящее спортивное чудо. Первый тайм ответного матча в Краснодаре скорее показал, что едва ли оно осуществимо. Гандболистки немецкого клуба ни в чем не уступали хозяйкам площадки, вцепившись в свое преимущество, добытое в первом матче, мертвой хваткой. И если бы не олимпийская чемпионка Виктория Жилинскайте, которая билась чуть ли не за всю команду, гостьи могли бы вести игру. Вместо этого «Кубань» взяла первый тайм — 15:13, надежда на нужный исход была еще жива.

Более того, команда Евгения Трефилова ударно начала вторую половину, оторвавшись от «Битигхайма» на четыре — пять мячей. При этом у «Кубани» были все шансы прибавить и добиться еще более ощутимого превосходства. Но в важный момент у краснодарской команды наступил временный кризис в игре, и «Битигхайм» подобрался на расстояние трех мячей, позволяющее выйти в полуфинал.