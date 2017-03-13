В гандбольной Суперлиге появятся два сильных клуба из Москвы

В сезоне-2017/18 в мужской и женской гандбольной Суперлиге появятся новые команды. По информации «Известий», в мужском высшем дивизионе на базе команды «УОР № 2» (Москва) будет создан гандбольный клуб МАИ (Московский авиационный институт). В женской Суперлиге ожидается реорганизация ГК «Луч» (Москва). Название команды, скорее всего, останется прежним, однако ее состав претерпит существенные изменения.

Для организации новых команд уже создана специальная рабочая группа. Конкретики по новым игрокам и тренерам пока нет, однако известно, что спонсором обоих клубов, скорее всего, будет российская государственная корпорация «Ростех». Годовой бюджет МАИ и обновленного «Луча» составит около 30 млн рублей, а в случае выхода клубов в Лигу чемпионов эта сумма может увеличиться в 2−2,5 раза.

В «Ростехе» отказались официально комментировать эту информацию, однако президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев подтвердил информацию о создании новых клубов.

— Мы действительно планируем создать два новых гандбольных клуба в Москве уже в следующем сезоне, — заявил «Известиям» Сергей Шишкарев. — Этот вопрос уже обсуждается на самом высоком уровне. Конечно, есть трудности, но я надеюсь, они преодолимы.

По нашей информации, МАИ будет проводить домашние матчи во РГУФКСМИиТ (Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма). ГК «Луч», скорее всего, в УСК ЦСКА.

Цель создания новых клубов — повышение конкуренции в чемпионате России. Если в женской Суперлиге за победу в турнире борются четыре клуба, то в мужском первенстве победитель турнира, как правило, известен заранее. ГК «Чеховские Медведи» выигрывает национальное первенство 15 лет подряд (2002−2016). В нынешнем сезоне клуб из Московской области также уверенно лидирует, опережая ближайших конкурентов на восемь очков.

Гегемония одного клуба в национальном чемпионате отражается на игре сборной. Мужская команда не смогла пробиться на Олимпийские игры-2016, а на недавно завершившемся чемпионате мира уступила в 1/8 финала не самой сильной сборной Словении (26:32). В интервью «Известиям» главный тренер сборной Дмитрий Торгованов заявил, что отсутствие конкуренции в национальном чемпионате — главная беда российского гандбола.

— В нашем национальном чемпионате нужно 5−6 сильных команд уровня «Чеховских медведей», — сказал Дмитрий Торгованов. — А сейчас только чеховскому клубу удается более-менее удерживать гандболистов на длительный срок и стабильно наигрывать состав. Остальным командам тяжело, они практически все сырые. Например, из «Невы» два года назад ушли восемь игроков, год назад — пять. И так почти со всеми командами. Многие ребята уезжают играть заграницу, так как там более высокие зарплаты. Нам нужно изменить эту систему.

МАИ в перспективе двух-трех сезонов может создать серьезную конкуренцию «Чеховским медведям». По словам источника в Федерации гандбола России (ФГР), московский клуб должен стать одним из базовых клубов сборной.

Задачей обновленного ГК «Луч» на начальном этапе будет попадание в пятерку сильнейших. В нынешнем сезоне клуб не поднимается выше 8−9 места, набрав всего 7 очков в 15 турах. Создание еще одной сильной команды повысит конкуренцию в чемпионате.