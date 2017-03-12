Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/handball/29049503/
12 марта 2017, 18:57 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

«Кубань» обыграла «Битигхайм» в ответном матче ¼ финала, но вылетела из Кубка EHF

МОСКВА, 12 мар — Р-Спорт. Гандболистки «Кубани» обыграли на своей площадке немецкий «Битигхайм» в ответном матче ¼ финала Кубка EHF, но в следующий раунд турнира не прошли.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Краснодаре, завершилась со счетом 31:26 в пользу российской команды.

В первом матче «Кубань» проиграла в гостях «Битигхайму» со счетом 26:33, и по сумме двух игр в полуфинал соревнований пробилась немецкая команда.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гандбола

Гандболистки «Кубани» не смогли выйти в полуфинал Кубка ЕГФ

Гандболистки «Кубани» не смогли выйти в полуфинал Кубка ЕГФ

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российский клуб «Кубань» обыграл немецкий «Битигхайм» в ответном матче четвертьфинала женского Кубка Европейской гандбольной федерации (ЕГФ), но по итогам двух матчей не смог выйти в полуфинал турнира.
Еще 7 новостей  Все новости
7 марта

Кудряшка Линдси: американская сноубордистка и ее откровенные фото

Навка, Бузова, Рудковская и Кадыров на модном показе дочери главы Чечни: фото

Панарина заставили извиниться за оскорбление чернокожих женщин