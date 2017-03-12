«Кубань» обыграла «Битигхайм» в ответном матче ¼ финала, но вылетела из Кубка EHF
МОСКВА, 12 мар —
Р-Спорт. Гандболистки «Кубани» обыграли на своей площадке немецкий «Битигхайм» в ответном матче ¼ финала Кубка EHF, но в следующий раунд турнира не прошли.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Краснодаре, завершилась со счетом 31:26 в пользу российской команды.
В первом матче «Кубань» проиграла в гостях «Битигхайму» со счетом 26:33, и по сумме двух игр в полуфинал соревнований пробилась немецкая команда.
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