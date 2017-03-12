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12 марта 2017, 17:50 | Игровые: Гандбол | ТАСС

Гандболистки «Кубани» не смогли выйти в полуфинал Кубка ЕГФ

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российский клуб «Кубань» обыграл немецкий «Битигхайм» в ответном матче четвертьфинала женского Кубка Европейской гандбольной федерации (ЕГФ), но по итогам двух матчей не смог выйти в полуфинал турнира.

Краснодарский клуб выиграл дома у немецкого Битигхайма но по сумме двух матчей выбыл из борьбы. Увеличить
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Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 31:26 в пользу хозяек. В первом матче в Германии российские гандболистки проиграли со счетом 26:33. Таким образом, по сумме двух матчей, благодаря лучшей разнице мячей, дальше прошел немецкий клуб.

Ранее в полуфинал турнира пробился другой российский клуб «Ростов-Дон», который встретится с победителем противостояния между немецким «Метценгеном» и французским «Нантом».
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