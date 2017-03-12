Гандболистки «Кубани» не смогли выйти в полуфинал Кубка ЕГФ

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Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 31:26 в пользу хозяек. В первом матче в Германии российские гандболистки проиграли со счетом 26:33. Таким образом, по сумме двух матчей, благодаря лучшей разнице мячей, дальше прошел немецкий клуб.

Ранее в полуфинал турнира пробился другой российский клуб «Ростов-Дон», который встретится с победителем противостояния между немецким «Метценгеном» и французским «Нантом».