Гандболистки «Кубани» не смогли выйти в полуфинал Кубка ЕГФ
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российский клуб «Кубань» обыграл немецкий «Битигхайм» в ответном матче четвертьфинала женского Кубка Европейской гандбольной федерации (ЕГФ), но по итогам двух матчей не смог выйти в полуфинал турнира.
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Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 31:26 в пользу хозяек. В первом матче в Германии российские гандболистки проиграли со счетом 26:33. Таким образом, по сумме двух матчей, благодаря лучшей разнице мячей, дальше прошел немецкий клуб.
Ранее в полуфинал турнира пробился другой российский клуб «Ростов-Дон», который встретится с победителем противостояния между немецким «Метценгеном» и французским «Нантом».
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