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12 марта 2017, 17:41 | Игровые: Гандбол | «Прессбол»

Балтийская лига. СКА вышел в «финал четырех»

Минский СКА уверенно обыграл «Добеле» в ответной четвертьфинальной встрече (39:24) и вышел в «финал четырех» Балтийской лиги. Самым результативным в составе армейцев стал разыгрывающий Александр Подшивалов, забросивший семь мячей.

Минский <span class=error>СКА</span> уверенно обыграл <span class=error>Добеле</span> в ответной четвертьфинальной встрече (39:24) и вышел в финал четырех Балтийской лиги. Самым результативным в составе армейцев стал разыгрывающий Александр <span class=error>Подшивалов</span> забросивший семь мячей. Увеличить
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СКА — Добеле — 39:24 (18:9)
СКА: Подшивалов (7), Поцыкайлик (6), Вайлупов (5), Шинкель (5), Алехин (5), Гирик (2), Гайдученко (2), Бохан (2), Бровко (2), Карвацкий (1), Сончик (1), Жила (1).

Первый матч — 34:25

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Гандболистки «Кубани» не смогли выйти в полуфинал Кубка ЕГФ

Гандболистки «Кубани» не смогли выйти в полуфинал Кубка ЕГФ

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российский клуб «Кубань» обыграл немецкий «Битигхайм» в ответном матче четвертьфинала женского Кубка Европейской гандбольной федерации (ЕГФ), но по итогам двух матчей не смог выйти в полуфинал турнира.
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