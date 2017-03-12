БГК им. Мешкова сыграет против «Фленсбурга» в 1/8 финала Лиги чемпионов

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Завершающий поединок в группе БГК проводил на выезде. С первых минут игра в Кельце складывалась на равных. Ближе к середине тайма хозяева площадки вырвались вперед, но в концовке первой половины встречи «мешковцы» восстановили баланс. На перерыв брестчане и вовсе ушли лидерами — 16:15. К сожалению, удержать преимущество подопечные Сергей Бебешко не смогли. Второй тайм прошел полностью под диктовку «Виве». Поймав кураж, чемпионы Польши разгромили БГК со счетом 35:27.

По итогам групповой стадии стал известен соперник брестчан в 1/8 финала. В плей-офф турнира чемпиону Беларуси будет противостоять нынешний лидер бундеслиги «Фленсубрг». В последнем туре группового раунда в группе А гандболисты немецкой дружины уступили в гостях венгерскому «Веспрему» и заняли четвертое место. Первый матч 1/8 финала состоится в Бресте в период с 22 по 26 марта, ответный поединок — с 29 марта по 2 апреля. Точные даты определятся позже.