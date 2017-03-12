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12 марта 2017, 11:03 | Игровые: Гандбол | БЕЛТА

БГК им. Мешкова сыграет против «Фленсбурга» в 1/8 финала Лиги чемпионов

12 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова проиграл польскому «Виве» в последнем матче групповой стадии Лиги чемпионов и в 1/8 финала сыграет против немецкого «Фленсбурга», сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>12 марта Брест /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>Брестский гандбольный клуб имени <span class=error>Мешкова</span> проиграл польскому <span class=error>Виве</span> в последнем матче групповой стадии Лиги чемпионов и в 1/8 финала сыграет против немецкого Фленсбурга сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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Завершающий поединок в группе БГК проводил на выезде. С первых минут игра в Кельце складывалась на равных. Ближе к середине тайма хозяева площадки вырвались вперед, но в концовке первой половины встречи «мешковцы» восстановили баланс. На перерыв брестчане и вовсе ушли лидерами — 16:15. К сожалению, удержать преимущество подопечные Сергей Бебешко не смогли. Второй тайм прошел полностью под диктовку «Виве». Поймав кураж, чемпионы Польши разгромили БГК со счетом 35:27.

По итогам групповой стадии стал известен соперник брестчан в 1/8 финала. В плей-офф турнира чемпиону Беларуси будет противостоять нынешний лидер бундеслиги «Фленсубрг». В последнем туре группового раунда в группе А гандболисты немецкой дружины уступили в гостях венгерскому «Веспрему» и заняли четвертое место. Первый матч 1/8 финала состоится в Бресте в период с 22 по 26 марта, ответный поединок — с 29 марта по 2 апреля. Точные даты определятся позже.

Следующий матч Брестский гандбольный клуб проведет в SEHA-лиге. «Мешковцы» отправятся в Хорватию, где 16 марта сыграют против местного «Загреба». Эта встреча имеет для БГК стратегическое значение. Победа позволит белорусской команде выступить в финале четырех турнира. В настоящее время брестчане размещаются на пятой строчке в таблице.

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