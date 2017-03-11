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11 марта 2017, 22:56 | Игровые: Гандбол | УНИАН

Запорожский «Мотор» выбыл из гандбольной Лиги чемпионов

Во французском Монпелье завершился ответный матч стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов EHF (Европейскоая гандбольная федерация), в котором «Монпелье» принимал запорожский «Мотор» и сыграл вничью 29:29, выиграв по сумме двух матчей с общим счетом 65:63, сообщает официальный сайт соревнований.

Чемпион Украины проиграл французскому Монпелье по сумме двух матчей. Увеличить
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Первый матч, состоявшийся неделю назад в Запорожье, завершился со счетом 34:36 в пользу французов.

Сегодня на площадке шла преимущественно равная борьба. Хозяева с минимальным перевесом выиграли первый тайм (14:13), и с такой ж разницей уступили во второй. Но, гостевой ничьей оказалось недостаточно для команды из Запорожья для успеха по сумме двух игр.

Самыми результативными игроками в составе «Мотора» стали Артем Козакевич (8 голов) и украинец, выступающий за сборную России, Сергей Шельменко (5).

Таким образом, «Мотор» завершил выступления в Лиге чемпионов сезона 2016/17.

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