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11 марта 2017, 20:50 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Гандболистки «Астраханочки» проиграли «Мецу» в домашнем матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 11 мар — Р-Спорт. Гандболистки «Астраханочки» на своей площадке потерпели поражение от французского «Меца» в своем заключительном матче в основном раунде Лиги чемпионов.

Встреча группы 1, состоявшаяся в субботу в Астрахани, завершилась со счетом 28:20 в пользу гостей. В составе российской команды по четыре мяча забили Наталья Чигиринова и Людмила Постнова.

«Астраханочка», набрав 2 очка в 10 матчах, заняла последнее шестое место в группе и завершила борьбу в Лиге чемпионов-2016/17.
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