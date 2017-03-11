Гандболистки «Астраханочки» проиграли «Мецу» в домашнем матче Лиги чемпионов
МОСКВА, 11 мар —
Р-Спорт. Гандболистки «Астраханочки» на своей площадке потерпели поражение от французского «Меца» в своем заключительном матче в основном раунде Лиги чемпионов.
Встреча группы 1, состоявшаяся в субботу в Астрахани, завершилась со счетом 28:20 в пользу гостей. В составе российской команды по четыре мяча забили Наталья Чигиринова и Людмила Постнова.
«Астраханочка», набрав 2 очка в 10 матчах, заняла последнее шестое место в группе и завершила борьбу в Лиге чемпионов-2016/17.
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