Гандболистки «Астраханочки» проиграли «Мецу» в домашнем матче Лиги чемпионов

Встреча группы 1, состоявшаяся в субботу в Астрахани, завершилась со счетом 28:20 в пользу гостей. В составе российской команды по четыре мяча забили Наталья Чигиринова и Людмила Постнова.

«Астраханочка», набрав 2 очка в 10 матчах, заняла последнее шестое место в группе и завершила борьбу в Лиге чемпионов-2016/17.