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11 марта 2017, 18:10 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Гандболистки «Ростова-Дона» вышли в полуфинал Кубка EHF, обыграв французский «Брест»

МОСКВА, 11 мар — Р-Спорт. «Ростов-Дон» пробился в полуфинал Кубка Европейской гандбольной федерации (EHF) среди женских команд, переиграв в ¼ финала турнира французский «Брест».

МОСКВА 11 <span class=error>мар</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> Ростов-Дон пробился в полуфинал Кубка Европейской гандбольной федерации (EHF) среди женских команд переиграв в ¼ финала турнира французский Брест. Увеличить
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Ответная встреча, прошедшая в субботу в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 28:19 в пользу хозяек площадки.

Первый матч этих команд, который прошел во Франции 4 марта, завершился также победой российской команды со счетом 26:21.

За выход в финал Кубка EHF «Ростов-Дон» поборется с победителем противостояния между немецким «Метцингеном» и французским «Нантом».
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Новости Гандбола

Гандболистки «Ростов-Дона» обыграли «Брест» и вышли в полуфинал Кубка ЕГФ

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российский клуб «Ростов-Дон» одержал победу над французским «Брестом» в ответном матче четвертьфинала женского Кубка Европейской гандбольной федерации (ЕГФ) и вышел в полуфинал.
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