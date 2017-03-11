Гандболистки «Ростова-Дона» вышли в полуфинал Кубка EHF, обыграв французский «Брест»

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Ответная встреча, прошедшая в субботу в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 28:19 в пользу хозяек площадки.

Первый матч этих команд, который прошел во Франции 4 марта, завершился также победой российской команды со счетом 26:21.

За выход в финал Кубка EHF «Ростов-Дон» поборется с победителем противостояния между немецким «Метцингеном» и французским «Нантом».