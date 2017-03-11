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https://sport.mail.ru/news/handball/29041153/
11 марта 2017, 13:20 | Игровые: Гандбол | БЕЛТА

Гандболисты БГК имени Мешкова завершат групповой этап Лиги чемпионов в гостях у польского «Виве»

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова проведет сегодня заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Два матч этого тура уже состоялись — венгерский Пик из <span class=error>Сегеда</span> обыграл во Франкфурте немецкий <span class=error>Райн</span> Левен — 30:24 а хорватский Загреб на своей арене гостей из словенского <span class=error>Целе</span> со счетом 23:21. Увеличить
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В поединке 14-го тура соревнований в элитной группе В подопечные Сергея Бебешко сыграют в Кельце с действующим победителем чемпионской лиги польским клубом «Виве» (начало игры в 18.00, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). Оба соперника уже давно обеспечили себе выход в плей-офф главного континентального турнира, но результат сегодняшнего поединка имеет значение для распределения итоговых мест. В случае победы «Виве» он поднимется на вторую позицию, а если брестчане выиграют с разницей в 6 и более мячей, то они обойдут поляков и займут четвертое место в турнирной таблице.

Два матч этого тура уже состоялись — венгерский «Пик» из Сегеда обыграл во Франкфурте немецкий «Райн Левен» — 30:24, а хорватский «Загреб» на своей арене гостей из словенского «Целе» со счетом 23:21. Заключительный поединок состоится в воскресенье, 12 марта, в Скопье, где македонский «Вардар», обеспечивший себе первое место, примет шведский «Кристианстад». Если гости обыграют лидера, то завоюют шестую путевку в плей-офф Лиги чемпионов. Положение команд в группе В сейчас таково: «Вардар» — 18 очков (13 матчей), «Пик» — 17 (14), «Райн Левен» — 17 (14), «Виве» — 16 (13), БГК — 14 (13), «Загреб» — 9 (14), «Целе» — 9 (14), «Кристианстад» — 8 (13).

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