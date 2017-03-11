Гандболисты БГК имени Мешкова завершат групповой этап Лиги чемпионов в гостях у польского «Виве»
11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова проведет сегодня заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В поединке 14-го тура соревнований в элитной группе В подопечные Сергея Бебешко сыграют в Кельце с действующим победителем чемпионской лиги польским клубом «Виве» (начало игры в 18.00, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). Оба соперника уже давно обеспечили себе выход в
Два матч этого тура уже состоялись — венгерский «Пик» из Сегеда обыграл во Франкфурте немецкий «Райн Левен» — 30:24, а хорватский «Загреб» на своей арене гостей из словенского «Целе» со счетом 23:21. Заключительный поединок состоится в воскресенье, 12 марта, в Скопье, где македонский «Вардар», обеспечивший себе первое место, примет шведский «Кристианстад». Если гости обыграют лидера, то завоюют шестую путевку в
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