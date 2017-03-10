Лига чемпионов. Игроки «Целе» остались неудовлетворенны арбитражем белорусских судей в матче с «Загребом»
Вечером 9 марта в матче группового этапа Лиги чемпионов «Загреб» на домашней площадке одолел словенский «Целе» (23:21). Игроки проигравшей команды были огорчены качеством судейства белорусских арбитров Андрея Гуско и Сергея Репкина.
После свистка гандболист «Целе» Борут Мачковшек заявил, что судьи принимали смешные решения: «По игре мы не уступали соперникам. Просто те решения, которые принимали судьи, были смешные, забавные для спорта и соревнований любого уровня».
Его напарник по команде Миха Зарабец был солидарен: «К сожалению, я не могу поздравить белорусов с выходом в
Группа «В»: ВАРДАР — 18 очков (13 игр), ПИК — 17 (14), РАЙН ЛЕВЕН — 17 (14), ВИВЕ — 16 (13), БГК ИМ. МЕШКОВА — 14 (13), ЗАГРЕБ — 9 (14), Целе — 9 (14), Кристианстад — 8 (13).
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