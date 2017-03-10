Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/handball/29025649/
10 марта 2017, 1:07 | Игровые: Гандбол | «Прессбол»

Лига чемпионов. Игроки «Целе» остались неудовлетворенны арбитражем белорусских судей в матче с «Загребом»

Вечером 9 марта в матче группового этапа Лиги чемпионов «Загреб» на домашней площадке одолел словенский «Целе» (23:21). Игроки проигравшей команды были огорчены качеством судейства белорусских арбитров Андрея Гуско и Сергея Репкина.

После свистка гандболист «Целе» Борут Мачковшек заявил, что судьи принимали смешные решения: «По игре мы не уступали соперникам. Просто те решения, которые принимали судьи, были смешные, забавные для спорта и соревнований любого уровня».

Его напарник по команде Миха Зарабец был солидарен: «К сожалению, я не могу поздравить белорусов с выходом в плей-офф. Для сегодняшних судей нам нужно было быть на 10 мячей впереди “Загреба”, чтобы иметь возможность минимально победить. У нас были свои шансы, но мы оказались в тени. Каждое решение судьи трактовали в пользу хозяев площадки».

Группа «В»: ВАРДАР — 18 очков (13 игр), ПИК — 17 (14), РАЙН ЛЕВЕН — 17 (14), ВИВЕ — 16 (13), БГК ИМ. МЕШКОВА — 14 (13), ЗАГРЕБ — 9 (14), Целе — 9 (14), Кристианстад — 8 (13).

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гандбола

Еще 7 новостей  Все новости
31 декабря

Анатолий Капский: я не злой, но иногда нужно включать плохого

Павел Савицкий: не хочу наступать Капскому на горло

THE. В Борисове нет глоров БАТЭ