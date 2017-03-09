Гандболистки «Луча» обыграли «Университет» в матче чемпионата России

Встреча, прошедшая в четверг в Ижевске, завершилась со счетом 31:26 в пользу гостей. «Университет» после этого поражения лишился шансов на выход в плей-офф.

«Луч» 12 марта на выезде встретится с «Уфой-Алисой», а «Университет» свой заключительный матч предварительного этапа проведет 30 марта дома со «Ставропольем-СКФУ».