Гандболистки «Луча» обыграли «Университет» в матче чемпионата России
МОСКВА, 9 мар —
Р-Спорт. Гандболистки московского «Луча» обыграли ижевский «Университет» в матче чемпионата России.
Встреча, прошедшая в четверг в Ижевске, завершилась со счетом 31:26 в пользу гостей. «Университет» после этого поражения лишился шансов на выход в
«Луч» 12 марта на выезде встретится с «Уфой-Алисой», а «Университет» свой заключительный матч предварительного этапа проведет 30 марта дома со «Ставропольем-СКФУ».
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