Гандболистки «Астраханочки» проиграли «Будучности» в матче Лиги чемпионов EHF

Встреча группы 1, прошедшая в воскресенье в Черногории, завершилась поражением российской команды со счетом 20:38 (11:18).

«Астраханочка» проиграла восемь из девяти матчей и занимает последнее место в группе. В заключительной игре раунда российская команда 11 марта сыграет дома против «Меца».