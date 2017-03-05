Гандболистки «Астраханочки» проиграли «Будучности» в матче Лиги чемпионов EHF
МОСКВА, 5 мар —
Р-Спорт. Гандболистки «Астраханочки» на выезде проиграли черногорской «Будучности» в матче предпоследнего тура группового этапа Лиги чемпионов EHF.
Встреча группы 1, прошедшая в воскресенье в Черногории, завершилась поражением российской команды со счетом 20:38 (11:18).
«Астраханочка» проиграла восемь из девяти матчей и занимает последнее место в группе. В заключительной игре раунда российская команда 11 марта сыграет дома против «Меца».
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