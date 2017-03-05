Гандболистки «Кубани» проиграли «Битигхайму» в первом матче четвертьфинала Кубка ЕГФ
МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Российский клуб «Кубань» проиграл немецкому «Битигхайму» в первом матче четвертьфинала женского Кубка Европейской гандбольной федерации (ЕГФ).
Встреча, прошедшая в Германии, завершилась со счетом 33:26 в пользу хозяев. Ответный матч пройдет 12 марта.
Победитель данной пары встретится в полуфинале с победителем противостояния между датскими «Раннерсом» и НФХ.
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