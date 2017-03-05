Гандболисты БГК победили «Вардар» в матче Лиги чемпионов

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На площадке брестского спорткомплекса «Виктория» вечером 4 марта подопечные Сергея Бебешко порадовали своих болельщиков отличной игрой и уверенной викторией над лидером группы В. Брестчане хорошо оборонялись, не позволив грозным соперникам проводить опасные атаки. Кроме того, хозяева очень четко переходили в наступление. зачастую заставая врасплох опытных гандболистов «Вардара». В составе победителей львиную долю мячей забросили игроки задней линии: Вячеслав Остроушко и Дайнис Криштопанс отличились по 8 раз, на гол меньше у Артема Кулака. По 3 мяча в активе Дениса Рутенко и Андрея Ященко, один гол на счету Растко Стойковича.

Свой заключительный матч группового этапа чемпионы Беларуси проведут 11 марта в Кельце против действующего победителя чемпионской Лиги польского «Виве», который 4 марта неожиданно уступил в гостях шведскому «Кристианстаду» — 25:29. Еще в одном субботнем матче команд группы В гандболисты венгерского «Пика» в Сегеде обыграли хорватский «Загреб» со счетом 26:21. Ранее словенский «Целе» у себя дома оказался сильнее немецкого клуба «Райн Левен» — 37:31. Положение команд после 13 туров: «Вардар» — 18 очков, «Райн Левен» — 17, «Виве» — 16, «Пик» — 15, БГК — 14, «Целе» — 9, «Кристианстад» — 8, «Загреб» — 7.