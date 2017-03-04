Чемпионат Беларуси. Второй этап. «Гомель» переиграл «Машеку»
«Гомель» нанес поражение «Машеке» в первом матче второго этапа чемпионата Беларуси по гандболу — 36:30. Гомельская команда повела в серии до двух побед — 1:0.
Машека — Гомель — 30:36 (12:13)
Машека: Кислюк — 8, Дроздов — 6, Гайса — 5, Барилов, Михальчук — по 4, Тимошин — 3.
Гомель: Пархоменко — 12, Малышенко — 6, Ушал — 5, Потороча — 4, Зинченко — 3, Потачиц, Сергель, Юшкевич — по 2.
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