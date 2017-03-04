Женщины. Чемпионат Беларуси. «Гомель» сыграл вничью с БНТУ-БелАЗом и другие результаты
4 марта прошли очередные матчи первого этапа женского чемпионата Беларуси по гандболу. В центральном матче дня лидеры таблицы — «Гомель» и
БНТУ-БелАЗ — сыграли вничью — 31:31.
Гомель —
Гомель: Голубева — 12, Шамановская — 7, Подосинова — 4, Мурн — 3, Артамонова, Цырибко — по 2, Мисоченко — 1.
БНТУ-БелАЗ: Виноградова — 7, Силицкая — 6, Озолина — 5, Сухомирова — 4, Мазго, Артюхович — по 3, Ганичкина — 2, Голубева — 1.
Берестье — Витебчанка — 41:27 (22:10)
Берестье: Алексеюк — 12, Суровец — 8, Минушова — 5, Петручик — 4, Новицка, Пучко — по 3, Шлыкова — 2, Алексеева, Мисиюк, Стасевич, Юринок — по 1.
Витебчанка: Михалькович — 9, Бардиян — 6, Агалакова, Балануца, Рымашевская — по 4.
Городничанка — Березина — 29:28 (12:15)
Городничанка: Резниченко — 7, Кашкевич — 5, Кравченко, Рябченко — по 4, Мокат — 3, Гесть, Елисеева — по 2, Тризно, Каганец — по 1.
Березина: Синякова — 7, Стефанская — 6, Руденко — 4, Вакулова, Ветрова — по 3, Бересневич, Дворникова — по 2, Кулик — 1.
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