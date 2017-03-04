Лига чемпионов. «Кристианстад» неожиданно обыграл «Виве»
Шведский «Кристианстад» одержал победу над польским «Виве» в домашнем матче группового раунда Лиги чемпионов — 29:25. В заключительном туре клуб из Кельце примет БГК имени Мешкова. Поединок пройдет 11 марта.
Кристианстад — Виве — 29:25 (15:13)
Группа «В»: ВАРДАР — 18 очков (13 игр), РАЙН ЛЕВЕН — 17 (13), ВИВЕ — 16 (13), ПИК — 15 (13), БГК ИМ. МЕШКОВА — 14 (13), Целе — 9 (13), Кристианстад — 8 (13), Загреб — 7 (13).
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