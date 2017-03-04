Гандболистки «Ростов-Дона» обыграли «Брест» в первом матче ¼ финала Кубка EHF

Встреча, прошедшая во Франции, завершилась со счетом 26:21 в пользу российской команды. Ответный матч пройдет 11 марта.

Победитель данной пары встретится в полуфинале с победителем противостояния между немецким «Метценгеном» и французским «Нантом».