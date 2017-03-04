Гандболистки «Ростов-Дона» обыграли «Брест» в первом матче ¼ финала Кубка EHF
МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Российский клуб «Ростов-Дон» одержал победу над французским «Брестом» в первом матче четвертьфинала женского Кубка Европейской гандбольной федерации (EHF).
Встреча, прошедшая во Франции, завершилась со счетом 26:21 в пользу российской команды. Ответный матч пройдет 11 марта.
Победитель данной пары встретится в полуфинале с победителем противостояния между немецким «Метценгеном» и французским «Нантом».
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