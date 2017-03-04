Лига чемпионов. БГК имени Мешкова одержал победу над лидером группы «В» «Вардаром»
БГК имени Мешкова одержал победу над «Вардаром» в домашнем матче группового раунда Лиги чемпионов — 30:26.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
БГК имени Мешкова — Вардар — 30:26 (15:13)
Группа «В»: ВАРДАР — 18 очков (13 игр), РАЙН ЛЕВЕН — 17 (13), ВИВЕ — 16 (12), ПИК — 15 (13), БГК ИМ. МЕШКОВА — 14 (13), Целе — 9 (13), Загреб — 7 (13), Кристианстад — 6 (12).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter