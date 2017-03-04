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4 марта 2017, 21:09 | Игровые: Гандбол | «Прессбол»

Лига чемпионов. БГК имени Мешкова одержал победу над лидером группы «В» «Вардаром»

БГК имени Мешкова одержал победу над «Вардаром» в домашнем матче группового раунда Лиги чемпионов — 30:26.

<span class=error>БГК</span> имени <span class=error>Мешкова</span> одержал победу над <span class=error>Вардаром</span> в домашнем матче группового раунда Лиги чемпионов — 30:26. Увеличить
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БГК имени Мешкова — Вардар — 30:26 (15:13)

Группа «В»: ВАРДАР — 18 очков (13 игр), РАЙН ЛЕВЕН — 17 (13), ВИВЕ — 16 (12), ПИК — 15 (13), БГК ИМ. МЕШКОВА — 14 (13), Целе — 9 (13), Загреб — 7 (13), Кристианстад — 6 (12).

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