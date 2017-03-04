Балтийская лига. СКА победил ЗТР и вышел в четвертьфинал со второго места в группе
СКА нанес поражение украинскому клубу ЗТР в домашнем матче Балтийской лиги — 36:30. Армейцы вышли в четвертьфинал со второго места в группе «А». Первым соперником СКА в
плей-офф станет «Добеле» из Латвии.
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СКА — ЗТР — 36:30 (21:17)
СКА: Мороз, Черников (н.в); Кулеш (11), Гайдученко (5), Подшивалов (4), Вайлупов (3), Бровко (3), Карвацкий (3), Сончик (2), Крицкий (2), Поцыкайлик (2), Шинкель (1), Бохан, Жила (н.в.), Алехин (н.в.), Гирик (н.в.).
ЗТР: Карамышев (7), Ганчев (7), Артеменко (6), Тильте (4), Бурзак (2), Северин (2), Деревянкин (1), Акименко (1).
Группа «А»: ЗТР — 15 очков (10 игр), СКА — 14 (10), Кехра — 12 (9), Вильянди — 6 (9), Драгунас — 5 (9), Целтниекс — 4 (9).
Группа «В»: Риихимяки — 16 (8), Пыльва — 9 (7), Добеле — 6 (7), Гранитас — 5 (8), Швиеса — 2 (8).
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