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1 марта 2017, 21:50 | Игровые: Гандбол | Советский спорт

Евгений Трефилов: После Рио мои олимпийцы играют отвратительно

Главный тренер «Кубани» и сборной России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал итоги встречи его команды с «Ростов-Доном» (23:31).

— После Рио мои олимпийцы, которые выступают в «Кубани», выглядят отвратительно. Лечатся, женятся, что угодно делают, но играют ужасно.

— Вам не кажется, что они потеряли мотивацию?
— О чем вы вообще говорите? Мотивация спортсмена — быть лучшим, биться, умирать на площадке, — сказал Трефилов.
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