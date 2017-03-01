Евгений Трефилов: После Рио мои олимпийцы играют отвратительно

— После Рио мои олимпийцы, которые выступают в «Кубани», выглядят отвратительно. Лечатся, женятся, что угодно делают, но играют ужасно.

— Вам не кажется, что они потеряли мотивацию?

— О чем вы вообще говорите? Мотивация спортсмена — быть лучшим, биться, умирать на площадке, — сказал Трефилов.