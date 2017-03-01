Гандболисты «Динамо-Виктор» победили астраханское «Динамо» в матче чемпионата России
МОСКВА, 1 мар —
Р-Спорт. Ставропольский клуб «Динамо-Виктор» победил астраханское «Динамо» в матче чемпионата России по гандболу.
Встреча, прошедшая в среду в Астрахани, завершилась со счетом 31:20 в пользу гостей.
В следующем матче «Динамо-Виктор» 3 марта сыграет в гостях с волгоградским «Каустиком», астраханское «Динамо» 17 марта примет московский клуб УОР № 2.
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