Гандболисты краснодарского СКИФа обыграли «Пермских медведей» в домашнем матче ЧР
Гандболисты краснодарского СКИФа на своей площадке добились победы над «Пермскими медведями» в матче предварительного этапа чемпионата России.
Встреча, прошедшая в понедельник в Краснодаре, завершилась победой СКИФа со счетом 32:23 (12:15).
Следующий матч СКИФ проведет дома 10 марта против челябинского «Динамо». «Пермские медведи» в этот же день примут волгоградский «Каустик».
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