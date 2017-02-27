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https://sport.mail.ru/news/handball/28911498/
27 февраля 2017, 23:15 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Гандболисты краснодарского СКИФа обыграли «Пермских медведей» в домашнем матче ЧР

Гандболисты краснодарского СКИФа на своей площадке добились победы над «Пермскими медведями» в матче предварительного этапа чемпионата России.

Встреча, прошедшая в понедельник в Краснодаре, завершилась победой СКИФа со счетом 32:23 (12:15).

Следующий матч СКИФ проведет дома 10 марта против челябинского «Динамо». «Пермские медведи» в этот же день примут волгоградский «Каустик».
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