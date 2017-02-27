Гандболисты краснодарского СКИФа обыграли «Пермских медведей» в домашнем матче ЧР

Встреча, прошедшая в понедельник в Краснодаре, завершилась победой СКИФа со счетом 32:23 (12:15).

Следующий матч СКИФ проведет дома 10 марта против челябинского «Динамо». «Пермские медведи» в этот же день примут волгоградский «Каустик».