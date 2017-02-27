Брестский гандбольный клуб имени Мешкова сохраняет пятое место в группе В Лиги чемпионов

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Брестчане в минувшем туре провели хороший матч в гостях у немецкого клуба «Райн Левен», но в драматичной концовке уступили с минимальной разницей в счете — 24:25. Свой следующий поединок команда Сергея Бебешко проведет в Бресте против лидера группы македонского «Вардара», который в 12-м туре обыграл в Скопье гостей из словенского «Целе» — 35:30.

Результаты остальных встреч минувшего игрового дня: «Загреб» (Хорватия) — «Кристианстад» (Швеция) — 26:23, «Виве» (Кельце, Польша) — «Пик» (Сегед, Венгрия) — 28:24. Турнирное положение: «Вардар» — 18 очков, «Райн Левен» — 17, «Виве» — 16, «Пик» — 13, БГК — 12, «Загреб» — 7, «Целе» — 7, «Кристианстад» — 6.

Положение в элитной группе А: «Барселона» (Испания) — 22 (12 матчей), «Пари Сен-Жермен» (Франция) — 20 (12), «Веспрем» (Венгрия) — 14 (12), «Фленсбург» (Германия) — 11 (11), «Киль» (Германия) — 11 (12), «Висла» — 8 (12), «Силькеборг» (Дания) — 6 (12), «Шаффхаузен» (Швейцария) — 2 (11).