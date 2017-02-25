БГК им. Мешкова после победы над «Горенье» поднялся на четвертое место в SEHA-лиге
25 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова на выезде в
SEHA-лиге победил словенский «Горенье», сообщает корреспондент БЕЛТА.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
С первых минут поединка брестские гандболисты захватили инициативу, хозяева площадки играли вторым номером. Однако к середине тайма
Следующая половина матча целиком прошла под диктовку брестчан. Гости уверенно удерживали преимущество. Лишь в концовке встречи «мешковцы» позволили себе расслабиться, чем воспользовались соперники и сократили разрыв до трех мячей. Итоговый счет игры — 37:34.
После победы в Словении Брестский гандбольный клуб поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице. Однако брестчане еще не обеспечили себе попадание в «финал четырех»
Лидирует в турнире македонский «Вардар». На втором месте разместился венгерский «Веспрем», на строчку ниже находится словенский «Целе». При попадании БГК в четверку сильнейших финальный розыгрыш
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter