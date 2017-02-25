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25 февраля 2017, 23:29 | Игровые: Гандбол | БЕЛТА

БГК им. Мешкова после победы над «Горенье» поднялся на четвертое место в SEHA-лиге

25 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова на выезде в SEHA-лиге победил словенский «Горенье», сообщает корреспондент БЕЛТА.

С первых минут поединка брестские гандболисты захватили инициативу хозяева площадки играли вторым номером. Увеличить
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С первых минут поединка брестские гандболисты захватили инициативу, хозяева площадки играли вторым номером. Однако к середине тайма вице-чемпионы Словении счет сравняли и попытались вырваться вперед. Активность «Горенье» привела «мешковцев» в чувство и подопечные Сергея Бебешко вернули себе лидерство на площадке. Первый тайм завершился со счетом 18:12 в пользу БГК.

Следующая половина матча целиком прошла под диктовку брестчан. Гости уверенно удерживали преимущество. Лишь в концовке встречи «мешковцы» позволили себе расслабиться, чем воспользовались соперники и сократили разрыв до трех мячей. Итоговый счет игры — 37:34.

После победы в Словении Брестский гандбольный клуб поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице. Однако брестчане еще не обеспечили себе попадание в «финал четырех» SEHA-лиги. Решающий поединок им предстоит провести 16 марта на домашней арене против хорватского «Загреба», который сейчас располагается на пятой строчке. Чтобы гарантировано сыграть в финале, «мешковцам» достаточно сыграть вничью.

Лидирует в турнире македонский «Вардар». На втором месте разместился венгерский «Веспрем», на строчку ниже находится словенский «Целе». При попадании БГК в четверку сильнейших финальный розыгрыш SEHA-лиги состоится в Бресте.

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