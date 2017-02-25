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25 февраля 2017, 18:33 | Игровые: Гандбол | ТАСС

Гандболистки «Астраханочки» одержали первую победу на групповом этапе Лиги чемпионов

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российский женский гандбольный клуб «Астраханочка» одержал победу над немецким «Тюрингером» со счетом 26:24 в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов. .

В турнирной таблице группы 1 российская команда занимает последнее, шестое место, одержав в восьми матчах одну победу, «Тюрингер» идет пятым.

В следующем матче «Астраханочка» в гостях сыграет с черногорским клубом «Будучность», «Тюрингер» на своей площадке примет венгерский «Ференцварош». Обе встречи пройдут 5 марта.
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