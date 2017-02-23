Гандболисты «Чеховских медведей» на выезде обыграли «Сунгуль» в чемпионате России
МОСКВА, 23 фев —
Р-Спорт. Гандболисты «Чеховских медведей» нанесли гостевое поражение снежинскому «Сунгулю» в матче чемпионата России.
Игра, прошедшая в четверг в Снежинске (Челябинская область), закончилась со счетом 36:34 в пользу подмосковной команды, действующего чемпиона страны.
«Чеховские медведи», набравшие 31 очко, возглавляют турнирную таблицу. «Сунгуль» с 9 баллами занимает десятое место.
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