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23 февраля 2017, 14:36 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Гандболисты «Чеховских медведей» на выезде обыграли «Сунгуль» в чемпионате России

МОСКВА, 23 фев — Р-Спорт. Гандболисты «Чеховских медведей» нанесли гостевое поражение снежинскому «Сунгулю» в матче чемпионата России.

Игра, прошедшая в четверг в Снежинске (Челябинская область), закончилась со счетом 36:34 в пользу подмосковной команды, действующего чемпиона страны.

«Чеховские медведи», набравшие 31 очко, возглавляют турнирную таблицу. «Сунгуль» с 9 баллами занимает десятое место.
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